Ailenin düetisyeni

Mustafa Ceceli, Van kültür günleri kapsamında Yenikapı'da sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, "Soğuk bir İstanbul akşamı sahnede olacağız, bütün şarkıları Van'lılar için söyleyeceğiz" diye konuştu. Yeni çıkan sanatçılara verdiği destekle adından söz ettiren Ceceli, "Bana ailenizin düetisyeni diyorlar. Birisi dün şey yazmış, Mustafa Ceceli'nin sağlığından şüphe ediyorum, iki aydır yeni şarkı çıkarmadı diye. Tabii altmış gün çok uzun süre biz kırk günde bir şarkı yapıyorduk. Arkadaşlarımız aslında kendisini ispatlamış insanlar ama birlikten kuvvet doğar prensibiyle biz bu yıl altı tane düet şarkı yaptık'' dedi.