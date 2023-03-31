"Ailenin direği oğlum"

En son 'Prestij Meselesi' filminde yer alan oyuncu Engin Hepileri baba olduktan sonraki hayatını anlattı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan oyuncu, Beyza Şekerci'yle mutlu bir evliliğinden olan oğlu Can'la vakit geçirmeyi sevdiğini belirtti. Hepileri, "Hayatın anlamı ailede. İşlerden vakit bulup, Beyza ve Can'la üçgenimizi kurup, telefonlarımızı bırakıp, Can'ın odasına geçtiğimizde gerçek hayatın orada olduğunu görüyorum. Orada çok mutlu olduğumu hissediyorum. Ailenin direği şu an Can. Çimentomuz o, bizi yönlendiriyor" dedi.



APARTMANDA HAYVAN BESLENMEZ

Oyuncu, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hepileri, müstakil ev dışında evcil hayvanları beslemenin zor olduğunu söyledi. Köpekleri çok sevdiğini belirten Hepileri, "Apartman dairesine bir kediyi ya da bir köpeği sokmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bahçeli bir evim olsa kesinlikle köpeğim olurdu. Çünkü özellikle köpekleri çok seviyorum" dedi.

