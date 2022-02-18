Ailem çiftçi olmamı istedi

Çiftçi bir ailenin kızı olduğunu söyleyen şarkıcı Atiye, "Babam hep tarımla uğraşmamı isterdi" dedi.

Üç yıllık uzun bir aranın ardından sonra 'Ses Seda Yok' adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Atiye, 'Bire Bir' programına katıldı. İlk bestesini 14-15 yaşlarında yaptığını söyleyen popçu, menajerliğini yapan babasının aile mesleği olan tarımla uğraşmasını istediğini belirtti. Şarkıcı "Ailem tarımla uğraşıyor. Benim de çiftçi olmamı istiyorlardı ama ben sahnede olmak istedim. Bale, modern dans, piyano dersleri aldım" dedi. Popçu geçtiğimiz hafta Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı hafif atlatmıştı.