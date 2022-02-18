VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kravata iyi hal yok!
Elektrikte indirim!
"Korkunç şeyler göreceksiniz, hazır olun"
Meteoroloji bölge bölge uyardı!
Ailem çiftçi olmamı istedi
Fibromiyaljiye davetiye: Mükemmeliyetçilik
Burun kanaması sırasında bunu yapmayın!
Kanser vakaları 10 yılda 5 milyon arttı
Mutlu evlilik kalp sağlığını koruyor
Sigara ve uykusuzluk yaşlanmayı hızlandırıyor
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular bugün başlayacak
İndirimli satış yönetmeliğinde değişiklik
Ukrayna sınırında gerginlik devam ediyor
Meteoroloji'den bir bölgeye kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
Ukrayna, İngiltere ve Polonya üçlü ittifak kurdu
Bakan Koca, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti
İngiltere, Rusya'nın olası Ukrayna'yı işgal planını yayımladı
Komşuların 'köpek' tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı
İbrahim Kalın: Türkiye NATO'nun sağlam ve güçlü üyesi olmaya devam edecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 928 bin 548'e çıktı
65 yaş ve üzeri için ilaç dağıtımına başlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İyi bir kadro alımı yapacağız
Türkiy'den Brezilya'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye'de 92 bin 406 yeni vaka tespit edildi
18 Şubat 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 10:00:00

Ailem çiftçi olmamı istedi

ABONE OL

Çiftçi bir ailenin kızı olduğunu söyleyen şarkıcı Atiye, "Babam hep tarımla uğraşmamı isterdi" dedi.

Çiftçi bir ailenin kızı olduğunu söyleyen şarkıcı Atiye, "Babam hep tarımla uğraşmamı isterdi" dedi.

Üç yıllık uzun bir aranın ardından sonra 'Ses Seda Yok' adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Atiye, 'Bire Bir' programına katıldı. İlk bestesini 14-15 yaşlarında yaptığını söyleyen popçu, menajerliğini yapan babasının aile mesleği olan tarımla uğraşmasını istediğini belirtti. Şarkıcı "Ailem tarımla uğraşıyor. Benim de çiftçi olmamı istiyorlardı ama ben sahnede olmak istedim. Bale, modern dans, piyano dersleri aldım" dedi. Popçu geçtiğimiz hafta Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı hafif atlatmıştı.

Etiketler : Ailem çiftçi olmamı istedi Atiye Ses Seda Yok
Emre'den bu sefer de zina davası

Emre'den bu sefer de zina davası
Kapadokya çıkarması

Kapadokya çıkarması
Alyans parmağında

Alyans parmağında
Yer gök aşk

Yer gök aşk
Kırık ayağa dijital formül

Kırık ayağa dijital formül
Güzellik sırrı genetik

Güzellik sırrı genetik
Memleketinde sahneye çıktı

Memleketinde sahneye çıktı
Emlak zengini çıktı

Emlak zengini çıktı
Piyanistle düet

Piyanistle düet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER