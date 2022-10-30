Aileler çocuklarıyla izleyebilecek

Murat Cemcir, yapımcılığını üstlendiği 'Mahalleden Arkadaşlar' filmini anlattı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Esat Polat Güler ve Şahin Kendirci'nin rol aldığı, projesi hakkında Cemcir, "Ebeveynlerin de salonda çocuğuyla beraber izlerken eğleneceği bir film. Çünkü kendi çocukluklarını görecekler. Özellikle bizim yaş grubumuz. Dedesi pehlivan olan bir çocuğun, o kahramanın hikayesini izliyoruz. O bizim toprağımızın hikayesi" dedi.





