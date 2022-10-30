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30 Ekim 2022 Pazar 20:30:00 - Güncelleme:30 Ekim 2022 Pazar 20:30:00

Aileler çocuklarıyla izleyebilecek

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Murat Cemcir, yapımcılığını üstlendiği 'Mahalleden Arkadaşlar' filmini anlattı.

Murat Cemcir, yapımcılığını üstlendiği 'Mahalleden Arkadaşlar' filmini anlattı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Esat Polat Güler ve Şahin Kendirci'nin rol aldığı, projesi hakkında Cemcir, "Ebeveynlerin de salonda çocuğuyla beraber izlerken eğleneceği bir film. Çünkü kendi çocukluklarını görecekler. Özellikle bizim yaş grubumuz. Dedesi pehlivan olan bir çocuğun, o kahramanın hikayesini izliyoruz. O bizim toprağımızın hikayesi" dedi.


Etiketler : murat cemcir mahalleden arkadaşlar nurgül yeşilçay alper kul esat polat güler film
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