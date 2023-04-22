Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor

Karikatürist Varol Yaşaroğlu, çocukların sevgilisi olan 'Kral Şakir'de engelli bir karakter yapmasının nedenini açıkladı. Yaşaroğlu, "Filsu karakteri. Yürüme engelli, tekerlekli sandalyesi var ama onda füze gibi, çok hızlı hareket ediyor. Engelli kelimesini bir şekilde kullanıyoruz, ama ailelerden aldığım geri bildirim şuydu; 'Biz çocuklarımızın normalleştirilmesini istiyoruz.' Sınıfa girdiklerinde mesela hep bir ayrım vardır, o engelli şeklinde, bunlar hissettirmelisin istiyorlar" diye konuştu.