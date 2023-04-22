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22 Nisan 2023 Cumartesi 08:53:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 08:53:00

Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor

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'Kral Şakir'de engelli bir karakter yapmasının nedenini açıkladı.

Karikatürist Varol Yaşaroğlu, çocukların sevgilisi olan 'Kral Şakir'de engelli bir karakter yapmasının nedenini açıkladı. Yaşaroğlu, "Filsu karakteri. Yürüme engelli, tekerlekli sandalyesi var ama onda füze gibi, çok hızlı hareket ediyor. Engelli kelimesini bir şekilde kullanıyoruz, ama ailelerden aldığım geri bildirim şuydu; 'Biz çocuklarımızın normalleştirilmesini istiyoruz.' Sınıfa girdiklerinde mesela hep bir ayrım vardır, o engelli şeklinde, bunlar hissettirmelisin istiyorlar" diye konuştu.

Etiketler : karikatürist varol yaşaroğlu kral şakir engelli karakter
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