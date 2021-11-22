Ailede erkek bebek sevinci

'Teşkilat' dizisinde rol alan Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun'un üçüncü çocukları dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun eşi Şebnem Uygun, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Bir kızı ve bir oğlu olan çiftin yeni doğan bebekleri erkek oldu. Uygun hastane odasından bebeğiyle fotoğrafını paylaştı ve karesine "Hoşgeldin oğlum" notunu düştü. Uygun ailesi üçüncü çocuklarına Miran Mavi adını verdi.