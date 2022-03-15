Ailecek tatil

En son ekranlara veda eden 'Otel Divane' dizisinde rol alan oyuncu ve model Nefise Karatay ailesiyle tatile çıktı. Karatay eşi Yusuf Day ve kızı Maya'yla hafta sonu için soluğu Erciyes Kayak Merkezi'nde aldı. Day ailesi karda eğlenceli anlar yaşadı. Karatay pistte kayak ve snowboard performansıyla beğeni topladı.