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15 Mart 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 14:30:00

Ailecek tatil

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En son ekranlara veda eden 'Otel Divane' dizisinde rol alan oyuncu ve model Nefise Karatay ailesiyle tatile çıktı.

En son ekranlara veda eden 'Otel Divane' dizisinde rol alan oyuncu ve model Nefise Karatay ailesiyle tatile çıktı. Karatay eşi Yusuf Day ve kızı Maya'yla hafta sonu için soluğu Erciyes Kayak Merkezi'nde aldı. Day ailesi karda eğlenceli anlar yaşadı. Karatay pistte kayak ve snowboard performansıyla beğeni topladı.

Etiketler : Ailecek tatil Otel Divane Yusuf Day Maya
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