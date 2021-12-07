Ailecek akvaryum keyfi

Sunucu Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki evliliklerinden olan çocuklarıyla birlikte İstanbul Akvaryum da objektiflere takıldı. Çift, evlatlarıyla bin bir çeşit deniz canlıları, penguenler ve Amazon ormanlarını hayranlıkla izledi. İkili, habercilere aile pozu verdi. Erken ve eşi çocuklarıyla daha sonra bir mekana geçerek ailecek yemek yediler.