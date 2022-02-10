Ailece kutladı

Mehmet Ali Erbil, 65. yaş gününü ailesiyle birlikte Karaköy'de bir mekânda kutladı. Erbil'in çocukları Yasmin, Sezin ve Ali Sadi'nin organize ettiği gecede pasta ilgi odağı oldu. Çarkıfelek'teki motifiyle birlikte 'Dobrosvski','Parmaktan sonra', 'Acımadı ki', 'Mehmet Ali Beyyy' gibi sözleriyle bezenmiş pastadaki mumları üfleyen şovmen, yeni yaşından beklentisini 'Sağlık ve huzur' sözleriyle özetledi.