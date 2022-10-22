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22 Ekim 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 11:00:00

Ailece karavanla Türkiye tatili

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'Kutsal Damacana' serisinin son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün hazırlıklarını tamamlayan komedyen Şafak Sezer, karavanı olan ünlüler kervanına katıldı.

'Kutsal Damacana' serisinin son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün hazırlıklarını tamamlayan komedyen Şafak Sezer, karavanı olan ünlüler kervanına katıldı. Sezer, önceki gün CNR'da düzenlenen karavan fuarında objektiflere yansıdı. Fuarda beğendiği bir karavanı satın alan Sezer, hayalinin ailesiyle birlikte tatiline çıkmak olduğunu söyledi. Komedyen, "Hep böyle bir karavan sahibi olmak istemiştim. Filmin setine çıkmadan önce aklımda ailemle bir tatil planım var. Çünkü sonrası zor olur'' dedi.

Etiketler : Ailece karavanla Türkiye tatili Kutsal Damacana Şafak Sezer
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