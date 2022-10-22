Ailece karavanla Türkiye tatili

'Kutsal Damacana' serisinin son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün hazırlıklarını tamamlayan komedyen Şafak Sezer, karavanı olan ünlüler kervanına katıldı. Sezer, önceki gün CNR'da düzenlenen karavan fuarında objektiflere yansıdı. Fuarda beğendiği bir karavanı satın alan Sezer, hayalinin ailesiyle birlikte tatiline çıkmak olduğunu söyledi. Komedyen, "Hep böyle bir karavan sahibi olmak istemiştim. Filmin setine çıkmadan önce aklımda ailemle bir tatil planım var. Çünkü sonrası zor olur'' dedi.