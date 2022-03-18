Ailece ABD tatili

'Bal Badem' teklisiyle sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı Berkay, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Popçu bir mekânda arkadaşlarıyla buluştu. Keyifli geçen gece sonu Berkay çıkışta habercilerle sohbet etti. Popçu, eşi Özlem Ada Şahin ve kızları Arya ve Zeynep ile birlikte tatile çıkacaklarını söyledi. Önümüzdeki günlerde ABD'ye gideceklerini belirten popçu, "Kısa süre kalıp sonra geri döneceğiz" dedi.