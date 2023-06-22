Aile yemeği

Ünlü isimler yazın gelmesiyle birlikte rotalarını Ege sahillerine çevirdi. Birçok ünlü isim Bodrum'da boy göstermeye başladı. Ediz Tuncay eşi Berna Tuncay ile bu yaz sezonu erken açarak Bodrum'a yerleşti. Ediz Tuncay ağabeyi Deniz Tuncay ve eşi Sevgi Güven ile önceki akşam Türkbükü'ndeki Garo's adlı mekanda ailece akşam yemeği yedi. Keyifli vakit geçiren Tuncay Ailesi mekanın ortakları Çetin Sağıroğlu ve Garo Nişan ile objektiflere hatıra pozu verdi.