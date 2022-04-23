VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska: Herkes başkasının acısını azaltmak için elinden geleni yap...
Op. Dr. Evren Işık: Erkeklerde kısırlık problemi artıyor
Çocuklara özel renkli 23 Nisan etkinlikleri
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İstanbul'un dereleri el atılmasını bekliyor
İsveç'te tekrar Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Paludan'a izin çıkmadı
Çin'de son 24 saatte 24 bin 411, Hong Kong'da 574 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kurtulmuş: Ayasofya'nın açılması halkın değerleriyle çakışan bir anlayışın rafa kaldırılması demektir
Pençe Kilit Operasyonu'nda son durumu paylaştı!
Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Birinci Meclis'te konuştu
Monica Bellucci rüzgarı
Aile toplantısı
Aşkta yüzü güldü
Teklisinin yapımcısı
Milli Eğitim Bakanı Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
PKK bozguna uğratıldı!
Resmen duyurdular: Ukrayna'ya M-777 obüsleri gönderdik
Türkiye'nin konuştuğu vahşet: Bir tutuklama daha
Dünyanın en büyüğü! Kapadokya'dan havalandı
AKINCI hain avında!
8 senelik savaş sona mı eriyor?
Lüzumsuz karanlık!
Kimlik kartlarında yeni dönem!
23 Nisan 2022 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 09:45:00

Aile toplantısı

ABONE OL

Şovmen Mehmet Ali Erbil 2011 yılında boşandığı eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi Erbil'le önceki akşam bir araya geldi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil 2011 yılında boşandığı eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi Erbil'le önceki akşam bir araya geldi. Ekip, bir mekânda birlikte iftar yaptı. Çıkışta neşeli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, "Evet arkadaşlar Ali Sadi ve annesi ile her ay olduğu gibi yine bir araya geldik" dedi. 3 yıldır kaçış sendromu nedeniyle ekranlardan uzak kalan şovmen dizi ve sinema filmi yapmaya hazırlandığını belirtti.

Etiketler : Aile toplantısı Şovmen Mehmet Ali Erbil Tuğba Coşkun Ali Sadi Erbil
Sessizliğini korudu

Sessizliğini korudu
Kendi kanalını açtı

Kendi kanalını açtı
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Mesut oldu

Mesut oldu
Festival başlıyor

Festival başlıyor
Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı
Yeni nesil arabesk

Yeni nesil arabesk
3 günde 1 milyonu geçti

3 günde 1 milyonu geçti
Masajlı Survivor keyfi

Masajlı Survivor keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER