Aile toplantısı

Şovmen Mehmet Ali Erbil 2011 yılında boşandığı eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi Erbil'le önceki akşam bir araya geldi. Ekip, bir mekânda birlikte iftar yaptı. Çıkışta neşeli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, "Evet arkadaşlar Ali Sadi ve annesi ile her ay olduğu gibi yine bir araya geldik" dedi. 3 yıldır kaçış sendromu nedeniyle ekranlardan uzak kalan şovmen dizi ve sinema filmi yapmaya hazırlandığını belirtti.