Aile saadeti

2 yıl önce dünya evine giren ve geçtiğimiz yaz oğulları Marsel'i kucaklarına alan Görkem Sevindik ve basketbolcu eşi Kübra Sevindik, İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Sevindik ailesi, kısa süren alışveriş turları sonrası bir restorana geçerek baş başa akşam yemeği yedi. Mutlu aile tablosu çizen çift, yemeğinin ardından alışveriş merkezinden ayrıldı.