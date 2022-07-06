Aile saadeti

Bir zamanların fenomen dizisi 'Kurtlar Vadisi'nde 'Abdülhey' karakteriyle tanınan Kenan Çoban uzun süre sonra ortaya çıktı. Oyuncu, önceki gün Metropol'de görüntülendi. Oyuncu, ailesiyle birlikte eğlence zamanlar geçirdi. Yeni projelerinden bahseden Çoban, "Toplam 3 film, 1 dizi, 1 reklam çekimi projesi var. Orta Doğu'nun en çok izlenen yapımları arasında ve tek Türk oyuncu bendim" dedi.