Aile saadeti

Başrolünde yer aldığı 'Bergen' filminin çekimlerini tamamlayan Erdal Beşikçioğlu, eşi Elvin ve kızı Derin'le objektiflere yansıdı. Oyuncu, Zorlu'da ailesiyle birlikte mağazaları dolaşarak yeni sezon kıyafetleri inceledi. Beşikçioğlu ailesi daha sonra bir mekana geçerek yemek yedi. Çıkışta keyifli oldukları görülen oyuncu objektiflere mutlu aile pozu verdi.