Geçtiğimiz nisan ayında Bodrum'da sade bir törenle evlenen Selahattin Paşalı ve Lara Tümer çiftinden aile pozu geldi. İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan çift, kızları Pera ile objektif karşısına geçti. Eşi ve kızı Pera ile evlerinin bahçesinde çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Tümer, gönderisine "Bahçemize Pera adına diktiğimiz söğüt ağacı... Sağlıkla büyüsünler" notunu düştü. Çiftin kızları Pera geçtiğimiz Temmuz ayında dünyaya gelmişti.