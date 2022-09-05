VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Karaismailoğlu duyurdu... Hızlı tren seferleri artıyor
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde yangın
İngiltere'de ikinci "Demir Leydi" dönemi!
Kamudaki sözleşmeli personele kadro müjdesi!
Sürpriz Türkiye itirafı
Almanlar gözünü Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfine dikti!
Bakan Özer'den yeni öğretmen ataması müjdesi
Hablemitoğlu suikastının sırları ortaya çıkacak!
Yavaş ve İmamoğlu'na veto!
Samsun'da TEKNOFEST'e Yüzbinler Akın Etti
Van Gölü'nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı
"Herkes haddini bilecek"
Türk Telekom grup şirketi Sebit'ten kişiye özel LGS hazırlık sistemi
SİHA üslerimizi görüntülüyordu! Rum casus yakalandı
İsrail'den Türkiye açıklaması! Anlaşma onaylandı
Hesaplar altüst: Putin gücünü hala koruyor
Çin'de 6,8 büyüklüğünde deprem
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye otomobil pazarında ezber bozuldu
İmamoğlu'nun yalanı ifşa oldu
Oyun değil evleniyoruz
Makyajsız paylaşım
Aile pozu
Maç öncesi moral yemeği
05 Eylül 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 15:00:00

Aile pozu

ABONE OL

Tuba Büyüküstün, Murat Boz ve Boncuk Yılmaz'la başrolünü paylaştığı dijitalde yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Seda Bakan, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tuba Büyüküstün, Murat Boz ve Boncuk Yılmaz'la başrolünü paylaştığı dijitalde yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Seda Bakan, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Oyuncu, sosyal medya hesabından doğumun ardından bebeği Ela ile ilk aile fotoğrafını yayınladı. Bakan gönderisinin altına, "Dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian Ailesi'ne doğru gidiyoruz" notunu yazdı. Oyuncunun hayranları paylaşımına binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : Aile pozu Tuba Büyüküstün Murat Boz ve Boncuk Yılmaz
Anne olmak istiyorum

Anne olmak istiyorum
Babasını kaybetti

Babasını kaybetti
'Ayrılmadık' pozu

'Ayrılmadık' pozu
Dört nesillik sahne

Dört nesillik sahne
Onlar erdi muradına!

Onlar erdi muradına!
Şiir kitabı çıkarıyor

Şiir kitabı çıkarıyor
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Gece yarısı aşerdi

Gece yarısı aşerdi
Memleketine milli destek

Memleketine milli destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes