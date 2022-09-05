Tuba Büyüküstün, Murat Boz ve Boncuk Yılmaz'la başrolünü paylaştığı dijitalde yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Seda Bakan, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Oyuncu, sosyal medya hesabından doğumun ardından bebeği Ela ile ilk aile fotoğrafını yayınladı. Bakan gönderisinin altına, "Dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian Ailesi'ne doğru gidiyoruz" notunu yazdı. Oyuncunun hayranları paylaşımına binlerce beğeni ve yorumda bulundu.