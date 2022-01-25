Ozan Doğulu eski eşi Ece Yosmaoğlu'dan olan kızları Arya, Lila ve Elya ile birlikte Galaport'ta objektiflere yansıdı. Keyifli vakitler geçiren baba ve kızlarına Doğulu'nun sevgilisi Hera'da eşlik etti. Şarkıcı Hera, Doğulu'nun kızlarıyla langırt oynayarak eğlenceli vakitler geçirdi. Ozan Doğulu kızları ve sevgilisiyle habercilere aile pozu verdi. Bir röportajında anne olmayı düşünmediğini söyleyen Hera, "Benim üç tane kızım var. Ozan'ın çocukları benim kızlarım, ablalarıyım onlara ablalık yapıyorum" demişti.