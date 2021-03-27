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27 Mart 2021 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 11:30:00

Aile dediğin aynı çatıda olmalı

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Oyuncu Zeynep Beşerler, evlendikten sonra ayrı evlerde yaşadıklarını açıklayan Fazıl Say ve Ece Dağıstan'ı yaşam tarzları nedeniyle eleştirdi.

Oyuncu Zeynep Beşerler, evlendikten sonra ayrı evlerde yaşadıklarını açıklayan Fazıl Say ve Ece Dağıstan'ı yaşam tarzları nedeniyle eleştirdi. 8 yıldır Emir İçgören ile evli olan oyuncu, "Allah korusun o zaman boşanmış olurdum. Aile dediğin şey aynı çatı altında olmaktır. Yoksa ailenin bir anlamı var mı?" yanıtını verdi. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Beşerler, eline gelen bir proje olmadığını söyledi.

Etiketler : zeynep beşerler aile evlilik
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