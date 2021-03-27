Aile dediğin aynı çatıda olmalı
Oyuncu Zeynep Beşerler, evlendikten sonra ayrı evlerde yaşadıklarını açıklayan Fazıl Say ve Ece Dağıstan'ı yaşam tarzları nedeniyle eleştirdi.
Oyuncu Zeynep Beşerler, evlendikten sonra ayrı evlerde yaşadıklarını açıklayan Fazıl Say ve Ece Dağıstan'ı yaşam tarzları nedeniyle eleştirdi. 8 yıldır Emir İçgören ile evli olan oyuncu, "Allah korusun o zaman boşanmış olurdum. Aile dediğin şey aynı çatı altında olmaktır. Yoksa ailenin bir anlamı var mı?" yanıtını verdi. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Beşerler, eline gelen bir proje olmadığını söyledi.