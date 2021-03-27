Aile dediğin aynı çatıda olmalı

Oyuncu Zeynep Beşerler, evlendikten sonra ayrı evlerde yaşadıklarını açıklayan Fazıl Say ve Ece Dağıstan'ı yaşam tarzları nedeniyle eleştirdi. 8 yıldır Emir İçgören ile evli olan oyuncu, "Allah korusun o zaman boşanmış olurdum. Aile dediğin şey aynı çatı altında olmaktır. Yoksa ailenin bir anlamı var mı?" yanıtını verdi. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Beşerler, eline gelen bir proje olmadığını söyledi.

