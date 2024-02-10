Aile boyu müzik

Montre, Londra, Barcelona, Paris gibi dünyanın önde gelen caz festivallerinde çalan, ünlü perküsyonist Mehmet Akatay ve müzisyen ailesinden oluşan Akatay'fa grubu ilk teklisi 'Ne Düşünürsen O Olur'la müzik dünyasına 'merhaba' dedi. Ercan Saatçi'nin hem prodüktörlüğü yaptığı hem de şarkının klibini yönettiği projede, grup üyelerinin styling'ini Mehmet Akatay'ın eşi yaptı. Dünyada Michael Jackson'ın kardeşleri ile kurduğu 'The Jackson 5' gibi örnekleri olan Akatay'fa grubu ilk şarkılarıyla dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.