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17 Ekim 2022 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 14:30:00

Aile arasında nişan

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Oyuncu Dağhan Külegeç, evliler kervanına katılıyor. Efsane gençlik dizisi Kavak Yelleri'yle yıldızı parlayan oyuncu, Tuğba Aytaç'la aile arasında yapılan törenle nişanlandı.

Oyuncu Dağhan Külegeç, evliler kervanına katılıyor. Efsane gençlik dizisi Kavak Yelleri'yle yıldızı parlayan oyuncu, Tuğba Aytaç'la aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Külegeç, müstakbel eşiyle nişanda çekilmiş pozunu "Söz, isteme, nişan" notuyla yayınladı. Nişanda Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak duygularını "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Şimdi "resmî" olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Etiketler : Aile arasında nişan Dağhan Külegeç Kavak Yelleri
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