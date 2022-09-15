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15 Eylül 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 09:30:00

Aile arasında Hadise sona erdi

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Eşi Mehmet Dinçerler ile evliliğinde kriz olduğu konuşulan Hadise'ye, arası bozuk olan ablası Hülya Açıkgöz destek mesajı yolladı: ''İş ilişkimiz bitse de kardeşlik bitmez.''

Eşi Mehmet Dinçerler ile evliliğinde kriz olduğu konuşulan Hadise'ye, arası bozuk olan ablası Hülya Açıkgöz destek mesajı yolladı: ''İş ilişkimiz bitse de kardeşlik bitmez.''

Hadise bir dönem mahkemelik oldukları ablası Hülya Açıkgöz ile aralarındaki buzları eritti. Günlerdir Mehmet Dinçerler ile evliliğinde kriz olduğu konuşulan Hadise'ye yaşananlar karşısında ablası Hülya Açıkgöz'ün 'Kendi yalanlarına inanan insanlarla tartışarak zamanınızı boşa harcamayın' paylaşımı dikkat çekti. Açıkgöz'ün bu sözlerinin ünlü şarkıcıyla alakalı olduğu öne sürüldü. Hülya Açıkgöz'den bu iddialara cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Açıkgöz, "Magazin programında yine yaptığım bir paylaşım konu olmuş ve ailem hedef gösterilmiştir. Yine ve yeniden bir yazı yazdığımda kardeşim Hadise'ye yorumlanıyor. Sizi de anlıyorum, Hadise'nin ismi geçince programınıza bir ilgi yağıyor. Adı üstünde Hadise: 'The Queen'. Bizim Hadise ile iş ilişkimiz bitmiş olsa da kardeşliğimiz devam ediyor. Et tırnaktan ayrılmaz" açıklamasında bulundu. Hadise Açıkgöz de ablasının bu paylaşımını kendi hikayesinde yer verdi. Açıkgöz kardeşlerin bu hamlesi 'Aralarındaki buzlar eridi' yorumlarına sebep oldu.

Etiketler : Aile arası hadise evlilik Hülya Açıkgöz
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