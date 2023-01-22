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22 Ocak 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 11:00:00

Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak

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Ahmet Mümtaz Taylan'ın hastaneye yatacağı öğrenildi.

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın hastaneye yatacağı öğrenildi. 57 yaşındaki oyuncu, nefes alıp verirken yaşadığı sıkıntıdan dolayı kontrole gitti ve anjiyo yaptırdı. Yapılan kontroller sonrası Taylan, kalp damarlarının tıkandığını ve acil bypass ameliyatı olması gerektiğini öğrendi. Taylan'ın, sunuculuğunu üstlendiği, 'Empati' programının çekimlerine de 3 hafta ara verilecek. Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatacak olan oyuncu hafta başı ameliyata alınacak.

Etiketler : ahmet mümtaz taylan njiyo baypas
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