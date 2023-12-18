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Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
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18 Aralık 2023 Pazartesi 17:27:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 17:27:00

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

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Her Cumartesi ve Pazar saat 12.00'de 360'ta yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece'nin konuklarından Oyuncu Ahmet Kural önemli açıklamalarda bulundu.

Eşine ilk görüşte aşık olduğunu ifade eden Kural:

'Çağla ile ilk karşılaştığımız anda hissettim. Direkt kalbe düşüyor. Gerçekten böyle oluyormuş. Suadiye civarlarında gördüm. Araştırırken ortak arkadaşımız ile tanıştık. Direkt konuştuk. Aynı masaya kendim oturdum, fırsatını bulunca hemen tanıştım. İlk aşkım Çağla. Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla. Ama ilk aşkın kim dersen tabii ki ilkokul üç. Herkes hocalarına aşık olur herhalde öyle.' dedi.

'MURAT CEMCİR BANA KIRGIN OLDUĞU İÇİN DÜĞÜNÜME MESAJ ATARAK DAVET ETTİM. CEVAP YAZMADI. '

Murat Cemcir ile dostlukları bozulan Ahmet Kural:

'Murat Cemcir ile birbirimize kırgınız.Nedeni her zaman bizde kalsın isteriz. Çünkü biz düşman değiliz. Allah bize öyle bir şey bahşetti ki çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur. Benim emeğim de onda çoktur. Şuan bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostlukta olan şeyler bunlar. Konuşmadığımız için düğün davetiyemi WhatsApp üzerinden attım. Cevap yazmadı.' dedi.

'OĞLUMUN ADI KEMAL OLACAK'

Oğlunun adını ilk kez 360 ekranında paylaşan Oyuncu Ahmet Kural:

'İnşallah baba olacağım. Beşinci aya girdi. Erkek olacak. İnşallah sağlıklı sıhhatli doğar. İnşallah Allah bir kız çocuğu da nasip eder. Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kalabalık ve çocuğu bol olan ailelerde yetiştik. Çok istiyoruz ama kesin değil. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal'den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur.' dedi.

Etiketler : Radamel Falcao ahmet kural Gökay Kalaycıoğlu
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