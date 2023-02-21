Ahlak erozyonu yaşatıyorsunuz

Şarkıcı Irmak Arıcı, yaşanan deprem felaketi sonrası yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Deprem sonrası normal hayatına hızlı bir dönüş yapanlara isyan eden Arıcı, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: ''Yaptığınız paylaşımlara inanamıyorum, hayretler içerisinde izliyorum. Kaybımız bu kadar büyükken paylaşımlarınızı kınıyorum. Olur da bir gün denk gelirsek görmezden gelirsem bahsettiğim kişileri, yaptığınız ahlak erozyonundandır. Kimse alınıp gücenmesin."