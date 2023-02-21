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21 Şubat 2023 Salı 12:00:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 12:00:00

Ahlak erozyonu yaşatıyorsunuz

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Şarkıcı Irmak Arıcı, yaşanan deprem felaketi sonrası yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Şarkıcı Irmak Arıcı, yaşanan deprem felaketi sonrası yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Deprem sonrası normal hayatına hızlı bir dönüş yapanlara isyan eden Arıcı, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: ''Yaptığınız paylaşımlara inanamıyorum, hayretler içerisinde izliyorum. Kaybımız bu kadar büyükken paylaşımlarınızı kınıyorum. Olur da bir gün denk gelirsek görmezden gelirsem bahsettiğim kişileri, yaptığınız ahlak erozyonundandır. Kimse alınıp gücenmesin."

Etiketler : Ahlak erozyonu Şarkıcı Irmak Arıcı Deprem

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