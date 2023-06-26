Ah keşke tanınmasam!

Oyuncu Gülsim Ali, şöhretin zor yanlarını anlattı. 'Gönül Dağı' dizisiyle gönüllerde taht kuran Ali, ''Bazen yaşıtlarım bazen büyüklerimiz sokakta beni durdurup beni ne kadar çok sevdiğini anlatıyorlar. Yeri geliyor sarılıyorlar, öpmek istiyorlar. Ben hep iyi insanlarla karşılaştım, hiç kötü bir anım yok. Ama çok nadir de olsa, bazen ah keşke şu an tanınmasam da rahat rahat istediğimi yapsam diyorum" dedi. Womenshine Dergisi'ne konuşan Ali, vücudunu ve cildini dinlendirmek için hava kararmadan uyuduğunu söyledi.