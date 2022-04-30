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30 Nisan 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:30 Nisan 2022 Cumartesi 15:35:00

Ağrısız şarkı söylemek istiyor

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MS hastalığıyla mücadele eden müzisyen Serdar Ortaç tedavilerine devam ediyor.

MS hastalığıyla mücadele eden müzisyen Serdar Ortaç tedavilerine devam ediyor. Sahilde bisiklet sürerek ayaklarını güçlendiren Ortaç, bir merkezde elektromanyetik alan cihazı ile tedavi görmeye başladı. Kalça kemiğinin düzleştiğini söyleyen Ortaç, "Ağrılarım çoğaldı. Bir de yürüme zorluğum olduğu için kalça kemiğimde düzleşme olmuş. Konser sezonu öncesi buna ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu. Ayakta durmaya ağrısız neşeli neşeli şarkı söylemeye ihtiyacım var" dedi.

Etiketler : serdar ortaç ms ms hastalığı
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