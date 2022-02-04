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04 Şubat 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 14:30:00

Ağlayarak ifade verdi

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Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle hakkında 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yiğit Marcus Aral'ın davasında Şahin tanık olarak dinlendi.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle hakkında 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yiğit Marcus Aral'ın davasında Şahin tanık olarak dinlendi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında yakalama kararı çıkarılan Yiğit Marcus Aral katılmadı. Şahin, Aral'ın Kamışlı'ya hakaret ve tehditte bulunmadığını öne sürerek Kamışlı'nın dengesini kaybederek denize düştüğünü söyledi. Tescilli güzel ifadesinde gözyaşlarını tutamadı.

Etiketler : Miss Turkey 2018 Şevval Şahin Kerem Kamışlı Marcus Aral
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