Ağlatan şarkı

Müzisyenler Dila Kalafatoğlu ve Yılmaz Taner'in 'Basıyorum Bağrıma (Depreme Ağıt)' şarkısı yeniden gündem oldu. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde kaybettiğimiz canların anısına yapılan sözleri Sedat Kunduracı, düzenlemesi Mert Aydın'a ait olan şarkı, Semp Music etiketiyle yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Sosyal medyada uzun süre konuşulan ve büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkı, depremin yıl dönümünde tekrar trend oldu. Tüm dijital platformlarda yer alan ağıt niteliğindeki şarkı, binlerce beğeni ve yorum alırken dinleyenler gözyaşlarını tutamadı.