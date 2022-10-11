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11 Ekim 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 12:00:00

Ağlatan kına

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Müzisyen İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz mayıs ayında Levent Dörter ile nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atan kızı Dilan Çıtak Tatlıses kına gecesi yaptı.

Müzisyen İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz mayıs ayında Levent Dörter ile nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atan kızı Dilan Çıtak Tatlıses kına gecesi yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini erteleyen çift, hazırlıklarını tamamladı. Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam ailesi ve arkadaşlarıyla Sarıyer'de bulunan bir otelde kına gecesi yaptı. Türk örf ve âdetlerinin tek tek uygulandığı gecede kına yakılırken şarkıcı gözyaşlarına boğuldu.

Etiketler : Ağlatan kına İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak
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