Ağlatan kına

Müzisyen İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz mayıs ayında Levent Dörter ile nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atan kızı Dilan Çıtak Tatlıses kına gecesi yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini erteleyen çift, hazırlıklarını tamamladı. Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam ailesi ve arkadaşlarıyla Sarıyer'de bulunan bir otelde kına gecesi yaptı. Türk örf ve âdetlerinin tek tek uygulandığı gecede kına yakılırken şarkıcı gözyaşlarına boğuldu.