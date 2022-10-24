AĞLATAN AYRILIK SAHNESİ

'Yargı' dizisinin yıldızı Pınar Deniz, ayrılık sahnesinde çok ağladığını söyledi. Deniz, ''Adliye koridoru denilince aklıma 9'uncu bölümdeki ayrılık sahnesi geliyor. O sahneyi izleyince rejideki kızlar ağlamıştı. Sonra ben de ağladım. 'Bundan sonra koridorlarda görüşürüz. Her şey için teşekkür ederim' deyip, ağladığım sahneydi" dedi. Rol arkadaşına övgüler yağdıran Kaan Urgancıoğlu ise "Pınar'ın öyle bir huyu var. 'Beni izleyin biraz sonra çok acayip bir şey yapacağım' der gibi bir şey yapıyor" açıklamasında bulundu.





