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16 Ağustos 2022 Salı 11:47:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 11:47:00

Afrodit lakaplı oyuncu Banu Alkan'ın nişanlısına 'evli' iddiası

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Banu Alkan'ın kendisinden 20 yaş küçük olan nişanlısı Kemal Yıldız hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı.

Afrodit lakaplı oyuncu Banu Alkan'ın kendisinden 20 yaş küçük olan nişanlısı Kemal Yıldız hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Alkan'ın nişanlısı Yıldız'ın hem Hollanda'da hem de Türkiye'de evli, gerçek isminin ise Yunus olduğu söyledi.

Onur Akay, "Banu Alkan'ı çok severim ve onun üzülmesini kesinlikle istemem. Adı Yunus olan bu kişi, hem Türkiye'de hem de Hollanda'da hâlâ evli. Maalesef Banu Alkan uçan kuşa borcu olan bir adama âşık olmuş. Ayrıca bir kızı olan bu kişi için yakın çevresi, '2 yaşındaki kızının banka hesabını bile boşalttı, umarız Banu Hanım'ı dolandırmaz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : afrodit banu alkan kemal yıldız onur akay
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