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13 Mart 2021 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:13 Mart 2021 Cumartesi 17:30:00

Afrikalı çocukları sevindirdi

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'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde oynayan Aslıhan Güner'in fanları Afrika ülkelerinde okula gidemeyen kız çocuklarına yardımda bulundu.

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde oynayan Aslıhan Güner'in fanları Afrika ülkelerinde okula gidemeyen kız çocuklarına yardımda bulundu. Kadınlar Günü için Güner adına Afrika ülkelerinde yaşayan kız çocuklarına defter, kitap, kalem ve eğitimleri alanında değerlendirebilecekleri yardımda bulunan fanlar, çocukların fotoğrafını oyuncuya gönderdiler. Güner, bu anlamlı hediye karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Etiketler : kuzey yıldızı ilk aşk aslıhan güner afrikalı çocuklar
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