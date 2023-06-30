'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Afra Saraçoğlu annesiyle birlikte İtalya Katalanta seyahati için gittiği havaalanında vize nedeniyle sorun yaşadı. 'Magazinin tadı' adlı sayfanın haberine göre; pasaport sırasına giren oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı. Saraçoğlu yaşanan sorun nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan geri dönmek zorunda kaldı.