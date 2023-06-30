Afra Saraçoğlu'nun İtalya tatiline vize engeli
Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu annesiyle birlikte İtalya Katalanta seyahati için gittiği havaalanında vize nedeniyle sorun yaşadı.
'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Afra Saraçoğlu annesiyle birlikte İtalya Katalanta seyahati için gittiği havaalanında vize nedeniyle sorun yaşadı. 'Magazinin tadı' adlı sayfanın haberine göre; pasaport sırasına giren oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı. Saraçoğlu yaşanan sorun nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan geri dönmek zorunda kaldı.