Afra'dan 'Mert' tavır!

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisi 54. Bölümüyle 12 Ocak'ta seyirciyle buluşacak. Yapımın 2. tanıtımında Saraçoğlu'nun oynadığı 'Seyran' rolünden ise sadece birkaç saniyelik kareler yer aldı.

Eski sevgilisi Demir'in sahnelerine ağırlık verilen tanıtıma tepki gösteren Saraçoğlu, "Bölümde Seyran yok galiba" yorumunu yaptı.

Saraçoğlu'nun yorumuna izleyicilerden, 'Sen bu senaryo ve bunlara nasıl izin veriyorsun' ve 'Seyran yoksa biz de yokuz' yorumları geldi. Saraçoğlu ve Demir, gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini geçtiğimiz ay sonlandırmıştı.