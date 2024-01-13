Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, yüzü olduğu Elidor'un lansmanında Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu. Oyuncu, ''Dizi çok keyifli geçiyor, ekipteki herkesi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki varlar. Keyifli bir şekilde çekimlerimizi devam ettiriyoruz. Çok şanslı hissediyorum kendimi bu projede yer aldığım için" dedi. Seyran karakterinin kendisine neler kattığı konusunda da konuşan Saraçoğlu, "Öfkemi biraz daha kontrol edebilmeyi öğrendim Seyran'la. Daha sakin kalmayı ve kafada kurmamayı öğretti. Çok mutluyum Seyran'la'' dedi.