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13 Ocak 2024 Cumartesi 08:25:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 08:25:00

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, rol aldığı dizisi Yalı Çapkını ve hayat verdiği karakteri Seyran hakkında konuştu. Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu, Seyran karakterinin kendisine neler kattığını açıkladı.

Afra Saraçoğlu, yüzü olduğu Elidor'un lansmanında Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu. Oyuncu, ''Dizi çok keyifli geçiyor, ekipteki herkesi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki varlar. Keyifli bir şekilde çekimlerimizi devam ettiriyoruz. Çok şanslı hissediyorum kendimi bu projede yer aldığım için" dedi. Seyran karakterinin kendisine neler kattığı konusunda da konuşan Saraçoğlu, "Öfkemi biraz daha kontrol edebilmeyi öğrendim Seyran'la. Daha sakin kalmayı ve kafada kurmamayı öğretti. Çok mutluyum Seyran'la'' dedi.

Etiketler : yalı çapkını seyran afra saraçoğlu oyuncu
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