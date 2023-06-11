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11 Haziran 2023 Pazar 10:39:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 10:39:00

Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi

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Yalı Çapkını dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi.

Mert Ramazan Demir ile 'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi. Oyuncu, yüzü olduğu bir markanın reklam çekiminin ardından tatile çıkıp sezonun yorgunluğunu atacak. Saraçoğlu, dizi seti başlayana kadar 1,5 aylık bir tatil yapacak. Oyuncunun tek başına hem yurt içi, hem de yurt dışını kapsayan bir tatil planı yaptığı konuşuluyor. Oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkararak enerji depolayacak. Saraçoğlu'nun tatili için 900 bin lirayı gözden çıkardığı öğrenildi.

Etiketler : yalı çapkını afra saraçoğlu tatil
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