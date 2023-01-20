Afra Saraçoğlu, Mertler'in arasını bozdu

4 yıllık ilişkilerini bitiren Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu arasında sular durulmuyor. İkilinin ayrılığının sebebi olarak Saraçoğlu'nun 'Yalı Çapkını' dizisinde başrolünü paylaştığı oyuncu Mert Ramazan Demir gösterilmişti. Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili verdiği röportajda Demir'le Saraçoğlu aşkını "Olabilir mi öyle bir şey, Mert ikimizin de arkadaşı" sözleriyle yalanlamıştı. Eski sevgilisinin açıklamasının ardından Saraçoğlu, Yazıcıoğlu'yla birlikte olan bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. Saraçoğlu'nun bu hareketine kayıtsız kalmayan Yazıcıoğlu da aşk dolu kareleri silerken dikkat çeken bir detay yaşandı. Yazıcıoğlu'nun, 'Arkadaşım' dediği Demir'le olan fotoğraflarını da sildiği ortaya çıktı.

