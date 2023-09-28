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28 Eylül 2023 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 07:30:00

Afra, Hande'yi geçti

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'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun popülaritesi her geçen gün artıyor.

'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun popülaritesi her geçen gün artıyor. Diziyle birlikte yurtiçi ve yurtdışında hatırı sayılır hayran kitlesi bulunan Saraçoğlu, KızlarSoruyor'un düzenlediği, 'Türk televizyon dünyasının en güzel gülümseyen kadın oyuncusu' anketinde birinci oldu. Saraçoğlu'nu yüzde 22 ile Ayça Ayşin Turan ve yüzde 19 ile Hande Erçel takip etti. Toplamda 8 bin 961 oy kullanıldığı ankette Saraçoğlu, oyların yüzde 28'ini aldı.

Etiketler : yalı çapkını hande afra saraçoğlu
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