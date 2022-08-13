Afra beni kıskanmaz!

1990-2000 yılları arasında yayımlanan ve tüm dünyada büyük ilgi gören Beverly Hills dizisinin uyarlamasını 'Gelecek Uzun Sürer'in başrolünde yer alacak olan Mert Yazıcıoğlu, Levent'te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı kaslı vücudunun olduğu fotoğrafa 'Tek rakibim Kerem Bürsin " yorumu çok konuşulan Yazıcıoğlu duruma açıklık getirdi. Oyuncu, "Sporu sağlık için yapıyorum. Şaka yapayım dedim, millet gerçek sandı" dedi. Yalı Çapkını dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun kıskanç biri olmadığını belirten Yaızcıoğlu, "Biz de hiç öyle şeyler yok" dedi. Oyuncu, habercilerin evlilik soruları karşısında, "Her şeyin zamanı vardır" yorumunda bulundu.

