VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bayraktar TB2 posta pulunda: Litvanya'nın en popüleri
Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin içeriğine ilişkin paylaşım
Aliyev: Karabağ'daki Ermenilerin hak ve güvenlikleri sağlanacak
Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Avcılar'da fabrika yangını
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında
Merve Tuncel tarihe geçti
Afra beni kıskanmaz!
Pelosi'den Cumhuriyetçilere "FBI'ya yönelik söylemleri yumuşatın" çağrısı
Uzman astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları 13 Ağustos
Avrupa'daki orman yangınları en yoğun seviyeye ulaştı
Maymun çiçeği varyantlarının isimleri değişti
Trump'ın evini basan FBI'ın nükleer silahlarla ilgili belge aradığı iddia edildi
Bakan Soylu iddialara yanıt verdi: İftira sahiplerini özür dilemeye davet ediyorum
İsrail güçleri 7 Filistinliyi yaraladı
Bakan Kurum: Konut projesi sayesinde konut fiyatları ve kiralarda düşüş başladı
FBI ofisine girmeye çalışan saldırgan öldürüldü
Bakan Nebati: ÖTV konusu gündemimizde yoktur
Alman hükümeti enerji tasarrufu için yeni önlemler alacak
Tayvan, Patriot füzeleri için ABD ile anlaşma yaptı
Suriyeli muhaliflerden Türkiye ile güçlü dayanışma mesajı
MİT 'tepeden' çizik atıyor: 1 ayda 6 sözde yönetici etkisiz hale getirildi
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuk merkezlerinin kurulmasıyla devrimsel bir adım atıldı
13 Ağustos 2022 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 07:30:00

Afra beni kıskanmaz!

ABONE OL

Mert Yazıcıoğlu, mutlu bir ilişki yaşadığı Afra Saraçoğlu'nun kıskanç biri olmadığını söyledi. Oyuncu, "Bizde hiç öyle şeyler yok" dedi.

1990-2000 yılları arasında yayımlanan ve tüm dünyada büyük ilgi gören Beverly Hills dizisinin uyarlamasını 'Gelecek Uzun Sürer'in başrolünde yer alacak olan Mert Yazıcıoğlu, Levent'te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı kaslı vücudunun olduğu fotoğrafa 'Tek rakibim Kerem Bürsin " yorumu çok konuşulan Yazıcıoğlu duruma açıklık getirdi. Oyuncu, "Sporu sağlık için yapıyorum. Şaka yapayım dedim, millet gerçek sandı" dedi. Yalı Çapkını dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun kıskanç biri olmadığını belirten Yaızcıoğlu, "Biz de hiç öyle şeyler yok" dedi. Oyuncu, habercilerin evlilik soruları karşısında, "Her şeyin zamanı vardır" yorumunda bulundu.

Etiketler : mert yazıcıoğlu afra saraçoğlu aşk
70 konserli festival

70 konserli festival
Yanan evin tadilatı 6 yılda bitti

Yanan evin tadilatı 6 yılda bitti
Buruk kutlama

Buruk kutlama
Yanındaki kadına saygın olsun

Yanındaki kadına saygın olsun
2022'yi 3 tekliyle kapatacak

2022'yi 3 tekliyle kapatacak
O sözleri kimseye söylemedim

O sözleri kimseye söylemedim
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor
Demet Oğuzhan'a taşındı

Demet Oğuzhan'a taşındı
"Virüs yine cirit atıyor"

"Virüs yine cirit atıyor"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes