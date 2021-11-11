Afişi seyirci seçti

Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı 'Aykut Enişte 2' filmi, 3 Aralık'ta seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerini Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz ve Müfit Kayacan'ın paylaştığı yapımın afişi ise sosyal medyada gerçekleştirilen oylama sonucunda seyirciler tarafından belirlendi. Filmde Aykut ve Gülşah'ın düğününe sayılı günler kala yaşanan olaylar anlatılıyor.