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04 Nisan 2023 Salı 15:30:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 15:30:00

Afetzedelere yemek pişirdi

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Sinan Akçıl, Nurdağı, İslahiye, Kırıkhan ve İskenderun çadır kentlerde yaşayan depremzedelerle iftarını açtı.

Popçu Sinan Akçıl, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu etkinlik kapsamında Nurdağı, İslahiye, Kırıkhan ve İskenderun çadır kentlerde yaşayan depremzedelerle iftarını açtı. Akçıl, sahra mutfağında aşçılara yardım etti ve yaptığı yemekleri afetzedelere kendi elleriyle dağıttı. Duygusal anların da yaşandığı ziyarette Akçıl yanında getirdiği oyuncakları da çocuklara dağıttı. İftar saatinde çadır kentteki bir ailenin masasına konuk olan Akçıl, iftarını da burada açtı.

Akçıl 'Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile konuştuk ve bu şekilde vatandaşlarımıza moral vermek yanlarında olmak istedik. Depremden zarar gören tüm illere, ilçelere, köylere gideceğiz. Onların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Sadece gelip fotoğraf çektirip şov yapıp gidenler değil, gerçekten yaraların sarılması için çalışanlardan olacağız'' dedi.

Etiketler : gençlik ve spor bakanlığı sinan akçıl depremzede çadır kent iftar

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