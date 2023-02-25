Afetzedelere destek
'Süt Kardeşler' oyunu, depremzedeler için perde açıyor.
Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sahneye koyduğu 'Süt Kardeşler' oyunu, depremzedeler için perde açıyor. Türk Tiyatrosu'nun duayeni Nejat Uygur tarafından uyarlanarak, önce tiyatro oyunu olarak sergilendikten sonra sinemaya aktarılan oyun, 9 Mart'ta BKM'de tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunun geliri deprem bölgesine bağışlanacak. Geleneksel Türk Tiyatrosu'ndan örnekler sunan oyun, sahne, dekor ve kostümleriyle oyunu izleyenleri 1950'li yıllara götürüyor.