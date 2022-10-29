‘Afet Hoca' yürekleri ısıttı
Ekranlara veda eden 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Afet Hoca' karakteriyle hafızalara kazınan Perran Kutman'dan alkışlanacak bir hareket geldi.
Ekranlara veda eden 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Afet Hoca' karakteriyle hafızalara kazınan Perran Kutman'dan alkışlanacak bir hareket geldi. Oyuncu, kendi ördüğü atkı ve bereleri Diyarbakır Silvan'da bulunan Taşpınar İlkokulu'na gönderdi. O anları Instagram'dan paylaşan Kutman, "Okşayamadığım başlarınızı bu bereler ısıtsın, bunlar okşasın. Sarılamadığım boyunlarınızı atkılar, ellerimle ördüğüm atkılar sarsın. Sevgiyle kalın, güle güle kullanın hepiniz" notunu yazdı.