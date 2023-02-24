Afet bölgesindeki insanlara iyi geldik

Komedyen Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler'le birlikte Malatya'da Kızılay'ın kurduğu çadırlarda depremzedelerle bir araya geldi. Afet bölgesine desteklerinin devam edeceğini belirten Yenenler, "Biz de arabada yattık. Konu aslında bir yandan da şimdi de başlıyor aslında. Bu süreç çok uzun ve biz sürekli gideceğiz. O kadar iyi geldik ki insanlara. 'Unutulmayacağız' hissiyatını gördük. Oradaki çocuklar için ayrıca çalışmalar yapıyoruz" dedi.