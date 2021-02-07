Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık

Metin Hara, bir dönem birlikte olduğu Adriana Lima hakkında ilk kez konuştu. Lima'dan ayrıldıktan sonra çok uzun süre bunalımda olduğu iddia edilen Hara "Magazinin anlattığı gibi bir durum hiçbir zaman yaşanmadı. Söylendiği gibi yıkılmadım, zaten yıkılacak bir durum da yoktu. En son mesleki anlamda da birçok iddialarda bulundular. Tüm haberlere sadece hayret ettim. Adriana ile iyi ayrıldık. Misafirlik bittiği zaman saygıyı yitirmeden, gülümseyerek çıkmak lazım diye düşünüyorum" dedi.