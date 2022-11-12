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12 Kasım 2022 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 12:00:00

‘Adını bile anmak istemiyorum'

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Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Saraçoğlu, kendisi için, 'Ben onu uyardım' diyen eski dostu Demet Akalın'ı affetmeyeceğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Saraçoğlu, kendisi için, 'Ben onu uyardım' diyen eski dostu Demet Akalın'ı affetmeyeceğini belirtti. Modacı, YouTube'da yayınlanan Katarsis programında açıklamalarda bulundu. İsim vermeden konuşan Saraçoğlu, "O kişi benim hayatımı mahvetti, Adını bile anmak istemiyorum, ilişki yaşadığım biri değildi. Çok kızgın ve öfkeliyim. Ona her şeye rağmen hakkımı helal ettim, öteki dünyada karşılaşmamak için" dedi. Akalın, Saraçoğlu'yla ilgili bir programda, "İki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım" açıklamasını yapmıştı.

Etiketler : şarkıcı deha bilimlier gülşah saraçoğlu demet akalın
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