Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Saraçoğlu, kendisi için, 'Ben onu uyardım' diyen eski dostu Demet Akalın'ı affetmeyeceğini belirtti. Modacı, YouTube'da yayınlanan Katarsis programında açıklamalarda bulundu. İsim vermeden konuşan Saraçoğlu, "O kişi benim hayatımı mahvetti, Adını bile anmak istemiyorum, ilişki yaşadığım biri değildi. Çok kızgın ve öfkeliyim. Ona her şeye rağmen hakkımı helal ettim, öteki dünyada karşılaşmamak için" dedi. Akalın, Saraçoğlu'yla ilgili bir programda, "İki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım" açıklamasını yapmıştı.