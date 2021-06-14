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14 Haziran 2021 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 15:30:00

Adına su kuyusu açıldı

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'Hercai' dizisiyle hem yurtiçi hem yurtdışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akın Akınözü'nün fanlarından büyük jest.

'Hercai' dizisiyle hem yurtiçi hem yurtdışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akın Akınözü'nün fanlarından büyük jest. Genç fanlar, doğum günü vesilesiyle topladıkları bağışlarla oyuncu adına Bangladeş'ta su kuyusu açtırdı. Bu jest karşısında bir hayli duygulanan Akınözü, adının böyle hayır işlerine vesile olmasından dolayı sosyal medya hesabından teşekkür etti

Etiketler : Hercai Akın Akınözü Banglade su kuyusu
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