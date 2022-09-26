Adıma dedikodu üretmeyin

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Sarıkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Deniz ile aşk yaşadığına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Burak Deniz ile birlikte rol aldığı 'Şahmeran' dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir Adanada'da bulunan oyuncu, ''Hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerimden iddialar üretmeyin" ifadelerini kullandı.